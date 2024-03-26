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14:03, 26 марта 2024Мир

Лавров отверг помощь Запада в расследовании теракта в «Крокусе»

Лавров: едва ли потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

России едва ли потребуется помощь Запада в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Помощь западных стран из-за их двойных стандартов отверг глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

По его словам, в рамках расследования Запад продвигал бы теорию, что за терактом стоит Исламское государство (запрещенная в РФ террористическая организация), а Украина не имеет к нему никакого отношения.

«Уверен, мы справимся с этим расследованием, а с другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и скорее всего будет направлена на то, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало ИГ, а Украина не при чем, едва ли потребуется», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство не поддерживает никаких контактов с Западом после теракта в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что российские службы работают над расследованием теракта самостоятельно, без помощи иностранных государств.

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      Семен Александров
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