Лавров отверг помощь Запада в расследовании теракта в «Крокусе»

Лавров: едва ли потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокусе»

России едва ли потребуется помощь Запада в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Помощь западных стран из-за их двойных стандартов отверг глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

По его словам, в рамках расследования Запад продвигал бы теорию, что за терактом стоит Исламское государство (запрещенная в РФ террористическая организация), а Украина не имеет к нему никакого отношения.

«Уверен, мы справимся с этим расследованием, а с другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и скорее всего будет направлена на то, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало ИГ, а Украина не при чем, едва ли потребуется», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство не поддерживает никаких контактов с Западом после теракта в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что российские службы работают над расследованием теракта самостоятельно, без помощи иностранных государств.