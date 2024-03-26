Лавров ответил на готовность Интерпола помочь расследовать теракт в «Крокусе»

Лавров: готовность Интерпола помочь расследовать теракт в «Крокусе» неожиданна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неожиданной готовность Международной организации уголовной полиции (Интерпола) помочь России расследовать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

«Через сутки, по-моему, после теракта, когда на Западе прозвучали заявления о том, что, конечно, это [совершила] не Украина и, конечно, это "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру»), в это же время вдруг неожиданно руководство Интерпола заявило, что они готовы оказать содействие расследованию», — заявил глава МИД.

Лавров отметил, что Интерпол не делал подобных предложений во многих других случаях, «которые тоже требовали самого пристального международного внимания», в том числе после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

23 марта генсек Интерпола Юрген Шток осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле» и заявил о готовности помочь расследованию.