Лукашенко объяснил нежелание напавших на «Крокус» террористов ехать в Белоруссию

Лукашенко: совершившие теракт в Подмосковье не решились ехать в Белоруссию

Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не решились ехать в Белоруссию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, совершившие теракт в «Крокусе» не стали ехать в Белоруссию, так как с первых минут после случившегося на уровне спецслужб в стране были приняты необходимые меры безопасности. Глава республики заявил, что из-за этого преступники направились на Украину.

«Взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит», — отметил Лукашенко и подчеркнул, что операция по задержанию террористов была организована и выполнена очень солидно.

Ранее белорусский лидер призвал силовиков реагировать на любые приграничные инциденты военным путем — открывать по нарушителям огонь на поражение. Отмечается, что Лукашенко выступил с таким заявлением в ходе внезапной проверки одного из танковых батальонов Вооруженных сил республики.