Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:07, 26 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко объяснил нежелание напавших на «Крокус» террористов ехать в Белоруссию

Лукашенко: совершившие теракт в Подмосковье не решились ехать в Белоруссию
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не решились ехать в Белоруссию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, совершившие теракт в «Крокусе» не стали ехать в Белоруссию, так как с первых минут после случившегося на уровне спецслужб в стране были приняты необходимые меры безопасности. Глава республики заявил, что из-за этого преступники направились на Украину.

«Взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит», — отметил Лукашенко и подчеркнул, что операция по задержанию террористов была организована и выполнена очень солидно.

Ранее белорусский лидер призвал силовиков реагировать на любые приграничные инциденты военным путем — открывать по нарушителям огонь на поражение. Отмечается, что Лукашенко выступил с таким заявлением в ходе внезапной проверки одного из танковых батальонов Вооруженных сил республики.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержана замглавы ФТС России. В чем ее подозревают?

      Роботов «Уран-6» применили в Авдеевке

      Россиян предупредили о связанной с терактом в «Крокусе» схеме мошенничества

      Посольство Венгрии заподозрили в укрывательстве экс-президента Бразилии

      Лукашенко объявил Белоруссию космической державой

      Регина Тодоренко показала искривленную спину на фото

      Директор ФСБ заявил о сохранении террористической угрозы в России

      Россиянка бесплатно жила и питалась на Бали и была выслана на родину

      30-летний учитель пытался выбраться из «Крокуса» по инструкции и пропал

      Директор ФСБ заявил о связи СБУ и ИГИЛ в подготовке нападения на «Крокус»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше