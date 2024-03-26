Лукашенко призвал пресекать приграничные провокации огнем на поражение

Лукашенко: любая провокация на границе должна пресекаться военным путем

Силовые органы Белоруссии должны реагировать на любые приграничные инциденты военным путем — открывать по нарушителям огонь на поражение. Такую установку среди сотрудников Государственного пограничного комитета Белоруссии призвал внедрять президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — [стрелять] на поражение», — приводятся в публикации слова белорусского лидера.

Отмечается, что Лукашенко выступил с таким заявлением в ходе внезапной проверки одного из танковых батальонов Вооруженных сил республики, расквартированных в Ошмянском районе Гродненской области.

14 марта обстановку на границе прокомментировали в Совете безопасности Белоруссии. По словам заместителя государственного секретаря Совбеза Александра Неверовского, ситуация крайне сложная.