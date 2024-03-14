Белоруссия назвала крайне тяжелой обстановку у госграницы

Совет безопасности Белоруссии назвал крайне сложной обстановку у госграницы

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский прокомментировал ситуацию у государственной границы. Его слова передает издание БелТА.

«Обстановка вокруг государственной границы крайне сложная. И в текущем году она проще не станет, ведь Белоруссия находится вблизи затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса», — сказал Неверовский, добавив, что не ожидает улучшения ситуации.

Также Неверовский отметил рост количества учений Вооруженных сил НАТО в Польше и странах Прибалтки, комментируя масштабы мероприятий и оперативной боевой подготовки Североатлантического альянса.

Ранее в Белоруссии заявили об активизации иностранных спецслужб перед формированием Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Также заместитель министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявлял, что Белоруссия видит все признаки подготовки Запада к войне. По его мнению, наращивание военного потенциала странами НАТО свидетельствует о подготовке к полномасштабному конфликту.