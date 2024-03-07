В Белоруссии обнаружили признаки подготовки Запада к войне

Замминистра обороны Белоруссии Касинский: мы видим подготовку Запада к войне

Белоруссия видит все признаки подготовки Запада к войне, заявил заместитель министра обороны страны Леонид Касинский. Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

По его мнению, наращивание военного потенциала странами НАТО свидетельствует о подготовке к полномасштабному конфликту. В частности, он отметил усиление альянса у границ Белоруссии.

«Мы видим все признаки подготовки к войне, поэтому наша главная задача — быть начеку», — заявил замминистра обороны Белоруссии. Он подчеркнул, что для белорусского военного руководства важно своевременно реагировать на угрозы безопасности у границ страны.

Ранее командование Вооруженных сил Литвы сообщило о проведении крупнейших военных учений с резервистами. Как сообщается, повестки на маневры «Перкуно гряусмас» получат более десяти тысяч человек из активного резерва.