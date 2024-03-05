Литва проведет крупнейшие военные учения с резервистами

Армия Литвы проведет крупнейшие военные учения с резервистами

Армия Литвы проведет крупнейшие военные учения с 2,5 тысячами резервистов. Об этом сообщило командование Вооруженных сил (ВС) страны, пишет ТАСС.

«Повестки на маневры "Перкуно гряусмас" получат более десяти тысяч человек из активного резерва», — заявили в ВС Литвы. Учения считаются мобилизационными и являются частью общего плана. Кроме резервистов, в тренировках поучаствуют свыше четырех тысяч профессиональных военнослужащих и срочников, проходящих службу.

Во время маневров подразделения Литвы и Польши отработают оборону Сувалкского коридора, который примыкает к Калининградской области и Гродненской области Белоруссии.

Ранее сообщалось, что солдаты и военная техника НАТО в ходе учений в Польше форсируют Вислу в Поморском воеводстве. Как уточнялось, учения состояли в том, чтобы переправить несколько десятков единиц бронетехники и несколько сотен солдат без использования мостов.