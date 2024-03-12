В Белоруссии заявили об активизации иностранных спецслужб

Вольфович: иностранные спецслужбы активизировались перед формированием ВНС

Иностранные спецслужбы активизировались перед формированием Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает БелТА.

Вольфович сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются спровоцировать различные социальные группы в Белоруссии. Он также назвал попытками провокаций инциденты на границе республики с Польшей и странами Прибалтики.

«Необходимо быть готовым к тому, что беглые и их зарубежные кураторы от спецслужб придумают новые триггеры для дестабилизации общества», — заявил секретарь Совбеза Белоруссии. Он подчеркнул, что активность спецслужб других стран связана с формированием ВНС. Вольфович добавил, что белорусские спецслужбы должны быть готовы ответить на вызовы.

Ранее заместитель министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что страна видит все признаки подготовки Запада к войне. В частности, он отметил усиление НАТО у границ республики.