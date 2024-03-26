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14:57, 26 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко объявил Белоруссию космической державой

Лукашенко назвал Белоруссию космической державой после полета Василевской
Марина Василевская

Марина Василевская. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Белоруссия стала космической державой. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко в разговоре с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым, передает БелТА.

Комментируя полет на Международную космическую станцию (МКС) первой участницы от Белоруссии Марины Василевской, глава государства отметил, что это является не только имиджем страны, но и целой отраслью. Президент также рассказал о личных переживаниях.

«Самое любимое мое зрелище. (...) Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе», — отметил Лукашенко, назвав запущенную ракету красавицей.

23 марта со стартовой площадки на космодроме Байконур была запущена ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25». На борту, кроме Марины Василевской, также находились космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

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      Екатерина Грищенко
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