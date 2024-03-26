Лукашенко пообещал передать Путину данные о подготовке нападения на «Крокус»

Лукашенко передаст Путину данные о кураторах напавших на «Крокус» преступников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал передать Владимиру Путину данные о предполагаемых кураторах преступников, напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщает «БелТА».

«У нас есть подозрения на некоторых (возможных кураторов — прим. «Ленты.ру»), это я Путину позвоню, скажу свои подозрения», — заявил белорусский лидер.

Он также отметил, что кураторы террористов понимали, что у них не удастся скрыться в Белоруссии, из-за чего направили преступников в сторону украинской границы.

Ранее Лукашенко заявил, что совершившие теракт в «Крокусе» не стали ехать в Белоруссию, так как с первых минут после случившегося на уровне спецслужб в стране были приняты необходимые меры безопасности. Он также подчеркнул, что операция по задержанию террористов была организована и выполнена очень солидно.