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15:44, 26 марта 2024Бывший СССР

Лукашенко пообещал передать Путину данные о подготовке нападения на «Крокус»

Лукашенко передаст Путину данные о кураторах напавших на «Крокус» преступников
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал передать Владимиру Путину данные о предполагаемых кураторах преступников, напавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщает «БелТА».

«У нас есть подозрения на некоторых (возможных кураторов — прим. «Ленты.ру»), это я Путину позвоню, скажу свои подозрения», — заявил белорусский лидер.

Он также отметил, что кураторы террористов понимали, что у них не удастся скрыться в Белоруссии, из-за чего направили преступников в сторону украинской границы.

Ранее Лукашенко заявил, что совершившие теракт в «Крокусе» не стали ехать в Белоруссию, так как с первых минут после случившегося на уровне спецслужб в стране были приняты необходимые меры безопасности. Он также подчеркнул, что операция по задержанию террористов была организована и выполнена очень солидно.

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      Александр Курбатов
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