Лукашенко призвал быть начеку в отношении НАТО

Лукашенко: если Белоруссия успокоится, НАТО нападет на республику

Если военные силы, несущие охрану государственных границ Белоруссии, расслабятся — войска НАТО могут напасть на республику. Быть начеку в отношении альянса призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает издание «Беларусь Сегодня».

Командующий войсками Северо-западного оперативного командования Белоруссии Александр Науменко доложил главе государства обстановку на границе республики, отметив высокую концентрацию войск НАТО на сопредельных территориях. Лукашенко в ответ призвал военных быть бдительными.

«Они что, всерьез думают, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют (...) Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти», — приводятся в публикации слова белорусского лидера.

Ранее Лукашенко высказался об установке, которую необходимо внедрить среди сотрудников Государственного пограничного комитета республики. По его словам, военные должны пресекать любы провокации на границе, открывая огонь на поражение.