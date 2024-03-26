Лже-электрик обманул россиянку более чем на 100 тысяч рублей и был осужден

В Екатеринбурге суд приговорил лже-электрика к 7 годам за кражу 125 тыс. рублей

В Екатеринбурге суд приговорил лже-электрика к семи годам колонии строгого режима за кражу 125 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд также взыскал в пользу потерпевшей 125 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 158 («Кража») УК РФ. В 2022 году он уже была осужден в Липецке за аналогичное преступление. Нынешний срок назначен по совокупности преступлений.

По версии следствия, в декабре 2018 года осужденный пришел в квартиру россиянки под предлогом проверки электрического счетчика, хотя в действительности делать этого не собирался. Мужчина выяснил, где пенсионерка хранит деньги и, воспользовавшись тем, что женщина за ним не наблюдала, украл 125 тысяч рублей.

На книге, в которой потерпевшая прятала деньги, злоумышленник оставил свой отпечаток пальца. Его причастность к делу раскрыли в декабре 2023 года.

Ранее в Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже денег у пенсионеров лже-сантехника.