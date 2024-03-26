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22:01, 26 марта 2024Мир

Макрон распорядился подготовить новый пакет помощи Украине

Минобороны Франции: Макрон поручил подготовить новый пакет помощи для Украины
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился подготовить новый пакет военной помощи Киеву. Об этом сообщил глава Минобороны Себастьян Лекорню в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в соцсети X.

«Президент попросил меня подготовить новый пакет помощи для Украины», — заявил министр. Он рассказал, что этим вопросом уже занимаются штабы и генеральная дирекция по вооружению (DGA). Лекорню уточнил, что в новый пакет помощи могут войти колесные танки AMX-10RC и бронетранспортеры (БТР).

Кроме того, Киеву могут быть переданы системы противовоздушной обороны (ПВО) с ракетами «Мистраль», которые играют важную роль в защите от беспилотников, добавил он. Приводить другие подробности глава оборонного ведомства отказался.

Ранее Минобороны Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на 2,3 миллиарда крон (около 308 миллионов евро). Уточняется, что средства будут выделены в 2024-2026 годах.

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      Марина Совина
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