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20:15, 26 марта 2024Россия

МЧС дополнило список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

МЧС России дополнило поименный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Опубликован дополненный поименный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Соответствующий список размещен на сайте МЧС России.

По состоянию на 26 марта 20:00 по московскому времени, в список внесены 120 имен. Жертвами теракта на данный момент числятся 144 человека, еще 182 пострадали.

Уточняется, что список будет дополняться по мере идентификации личностей погибших.

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22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.

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      Никита Абрамов
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