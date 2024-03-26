МЧС дополнило список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
МЧС России дополнило поименный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Опубликован дополненный поименный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Соответствующий список размещен на сайте МЧС России.
По состоянию на 26 марта 20:00 по московскому времени, в список внесены 120 имен. Жертвами теракта на данный момент числятся 144 человека, еще 182 пострадали.
Уточняется, что список будет дополняться по мере идентификации личностей погибших.
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22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.
На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.