МЧС дополнило список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

МЧС России дополнило поименный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Опубликован дополненный поименный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Соответствующий список размещен на сайте МЧС России.

По состоянию на 26 марта 20:00 по московскому времени, в список внесены 120 имен. Жертвами теракта на данный момент числятся 144 человека, еще 182 пострадали.

Уточняется, что список будет дополняться по мере идентификации личностей погибших.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.