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18:45, 26 марта 2024Мир

МИД Британии отказался мириться с кибератаками Китая

МИД Британии заявил, что не потерпит кибератаки со стороны Китая

Фото: Gordon Bell / Shutterstock / Fotodom

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Китая и заявило об отказе мириться с кибератаками со стороны КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства.

«Правительство Соединенного Королевства не потерпит подобной угрожающей деятельности и продолжит предпринимать решительные ответные действия совместно с партнерами по всему миру», — заявили в МИД.

Представитель Министерства иностранных дел добавил, что Великобритания осуждает связанные с Китаем организации и лица, «осуществляющие злонамеренную деятельность» в киберпространстве, направленную против «демократических институтов и парламентариев Великобритании».

25 марта Китай отверг обвинения Великобритании в кибератаках после того, как издание The Sun сообщило о проведенных в 2021 году хакерских операциях КНР против Избирательной комиссии Великобритании.

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