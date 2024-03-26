МИД Британии отказался мириться с кибератаками Китая

МИД Британии заявил, что не потерпит кибератаки со стороны Китая

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Китая и заявило об отказе мириться с кибератаками со стороны КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства.

«Правительство Соединенного Королевства не потерпит подобной угрожающей деятельности и продолжит предпринимать решительные ответные действия совместно с партнерами по всему миру», — заявили в МИД.

Представитель Министерства иностранных дел добавил, что Великобритания осуждает связанные с Китаем организации и лица, «осуществляющие злонамеренную деятельность» в киберпространстве, направленную против «демократических институтов и парламентариев Великобритании».

25 марта Китай отверг обвинения Великобритании в кибератаках после того, как издание The Sun сообщило о проведенных в 2021 году хакерских операциях КНР против Избирательной комиссии Великобритании.