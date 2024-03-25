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12:25, 25 марта 2024Мир

Китай отверг обвинения Великобритании в хакерских атаках

МИД КНР: Китай отвергает обвинения Великобритании в хакерских атаках

Фото: Chinafotopress / Globallookpress.com

Китай отвергает безосновательные обвинения Великобритании в хакерских атаках. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

Так Линь Цзянь прокомментировал обвинения британских СМИ в адрес китайских властей в хакерских атаках. Он подчеркнул, что страна всегда пресекает киберпреступность в соответствии с законом.

«Китай выступает за то, чтобы все страны представляли достаточные и объективные доказательства, чтобы без фактической основы не клеветать на другие страны», — заявил представитель МИД КНР. Он также подчеркнул, что КНР выступает за диалог и сотрудничество в отслеживании кибератак.

24 марта издание The Sun заявило о хакерских атаках Китая на Избирательную комиссию Великобритании в 2021 году. Также журналисты заявили о планируемом выступлении заместителя премьер-министра Соединенного королевства Оливера Доудена об атаках хакеров на британских политиков.

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      Юрий Леонов
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