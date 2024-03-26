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14:16, 26 марта 2024Из жизни

Миллионер 20 лет скрывал богатство от сына ради его благополучия

Миллионер из Китая скрыл богатство от сына, чтобы он вырос скромным

Фото: Bobby Yip / Reuters

Миллионер из Китая сумел на протяжении 20 лет скрывать размер состояния семьи от собственного сына ради его благополучия. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сын владельца бренда популярных снеков 24-летний Чжан Цзы Лу признался, что отец лгал ему о богатстве семьи до его 20-го дня рождения. По словам молодого человека, родитель скрыл от него правду, потому что воспитывал в нем желание самостоятельно добиваться успеха в жизни и умение быть скромным. 51-летний Чжан Юй Ду — основатель и президент компании по производству острых снеков Mala Prince, которая ежегодно производит товары на общую сумму около 600 миллионов юаней (7,8 миллиарда рублей). Бренд был основан в том же году, когда родился Чжан Цзы Лу. Чжан-младший знал, что семья владеет производством, но родные рассказывали ему о больших долгах и отсутствии существенной прибыли.

Мальчик рос в обычной квартире в провинции Хуньань. Он самостоятельно поступил в одну из лучших школ региона. Когда Чжан вырос, он стал мечтать найти стабильную работу с ежемесячным доходом около шести тысяч юаней (примерно 78 тысяч рублей), чтобы помогать родным с выплатой долгов. Лишь после выпускного из университета отец рассказал ему об их богатстве, а затем семья переехала в особняк стоимостью 10 миллионов юаней (около 130 миллионов рублей). Чжан-младший стал работать в коммерческом отделе компании отца. При этом Чжан Юй Ду утверждает, что передаст компанию сыну в наследство лишь в том случае, если он сумеет продемонстрировать ему свои таланты.

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При этом молодой наследник признался в том, что наслаждается финансовой свободой. «Богатство делает меня счастливым», — сказал он в интервью.

Ранее сообщалось, что в Великобритании состоялся суд за наследство богатого долгожителя, который оставил невестке и пяти внучкам по 50 фунтов стерлингов (5,8 тысячи рублей). Мужчина не захотел завещать им состояние из-за обиды.

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      Антонина Черташ
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