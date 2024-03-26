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10:19, 26 марта 2024Мир

Минобороны Британии обвинило Россию в безответственной ядерной риторике

Глава МО Британии Шаппс заявил о возросшей угрозе применения ядерного оружия

Фото: Johanna Geron / Reuters

Угроза применения ядерного оружия в мире возросла и будет оставаться на высоком уровне в ближайшие два десятилетия. Об этом заявил министр обороны (МО) Британии Грант Шаппс, сообщает ТАСС.

«Ядерные риски растут», — констатировал глава Минобороны королевства.

По его словам, Россия «безответственной ядерной риторикой» хочет заставить страны отказаться от помощи Украине, в то время как Китай наращивает количество своих боеголовок, а КНДР и Иран развивают ядерные программы.

«Сейчас мы переживаем период повышенных рисков и волатильности, который, вероятно, будет продолжаться и после 30-х годов (...) Мы будем готовы провести переоценку нашей ядерной стратегии с учетом международной обстановки в сфере безопасности и действий наших потенциальных противников», — говорится в докладе правительства Великобритании, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания.

Тем не менее премьер-министр Британии Риши Сунак подчеркнул, что королевство было бы готово рассмотреть возможность применения ядерного оружия только в целях самообороны при чрезвычайных обстоятельствах, включая необходимость защищать союзников по Североатлантическому альянсу.

Ранее в Конгресс США внесли резолюцию, призывающую Россию вернуться к участию в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ней также упоминается, что американское правительство на данный момент готово к диалогу с Россией в рамках контроля над ядерными вооружениями.

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      Виктория Кондратьева
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