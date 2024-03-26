Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:06, 26 марта 2024Мир

В США призвали Россию вернуться в договор СНВ-3

В конгрессе США призвали Россию вернуться в договор СНВ-3

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В конгресс США внесли резолюцию, авторы которой раскритиковали решение России выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и призвали Москву вернуться к участию в соглашении. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего документа, внесенного в конгресс сенатором от Демократической партии США Эдвардом Марки.

В мотивировочной части резолюции подчеркивается, что СНВ-3 позволил «принять надежные и строгие меры прозрачности и проверки, а также инспекции на местах, которые позволили получить ценную информацию о ядерном арсенале России». Более того, авторы документа напоминают, что в июне 2023 года правительство Соединенных Штатов объявило, что теперь оно готово к диалогу с Российской Федерацией о рамках контроля над ядерными вооружениями.

Авторы резолюции призвали Россию возобновить участие в СНВ-3

«Отсутствие новой структуры контроля над ядерными вооружениями после истечения срока действия СНВ-3 повлияет на стратегическую стабильность и увеличит риск безудержной гонки ядерных вооружений с Российской Федерацией», — говорится в документе.

В резолюции авторы резолюции призывают американского президента Джо Байдена продолжить с Россией диалог по контролю над ядерными вооружениями. В документе отмечается необходимость обеспечить недопущение того, чтобы конфликт на Украине привел к применению ядерного оружия.

Сенат США (...) подчеркивает сохраняющуюся ценность соглашений о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Российской Федерацией; призывает Российскую Федерацию незамедлительно вернуться к полной реализации нового Договора по СНВ, включая инспекции на местах, предоставление предусмотренных договором уведомлений и данных, а также возобновление заседаний Двусторонней консультативной комиссии

текст резолюции

Россия вышла из СНВ-3 на фоне агрессивных действий США

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предполагало сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

31 января 2023 года США обвинили Россию в нарушении СНВ-3. Причиной стала невозможность американских специалистов проинспектировать российские военные ядерные объекты, что предусматривалось в рамках соглашения. Российские специалисты ранее не смогли получить транзитные визы в США для осуществления аналогичной процедуры.

21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине и их стремления нанести России «стратегическое поражение». Также он заявил, что США готовятся провести испытание ядерного оружия и ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января 2022
«Отложим кризис на пять лет» США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
«Отложим кризис на пять лет»США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
26 января 2021

Позднее американская сторона неоднократно высказывала желание возобновить диалог по обозначенному в рамках СНВ-3 вопросу. «Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России "стратегическое поражение"», — таким образом в июне 2023 года ответили в МИД РФ на инициативы по возобновлению ДСНВ.

18 марта 2024 года представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. По ее словам, Москве и Пекину нужно лишь ответить согласием. Российская сторона продолжает настаивать на соблюдении Вашингтоном указанных в СНВ-3 требований.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Чудовищные высказывания». Мужа уволенного директора «Новой Голландии» задержали за посты о теракте в «Крокусе»

      На Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось»

      Священник рассказал о разочаровании военных ВСУ в решении пойти на фронт

      Крым примет новые решения по национализации активов украинских олигархов

      Россиян предупредили о новых правилах перепланировки квартир с 1 апреля

      Россиянка поехала в Узбекистан и описала его фразой «холодно, грязно и снежно»

      Стало известно о продаже терминалов Starlink на черном рынке

      В США призвали Россию вернуться в договор СНВ-3

      В СБУ раскрыли известные им подробности покушений на Киву, Татарского и других

      Священник раскрыл причину нежелания украинских пленных идти на обмен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше