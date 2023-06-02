Посольство России в США ответило на шаги Вашингтона по ДСНВ

Посольство России в США: шаги Вашингтона по ДСНВ не изменят позицию Москвы

Шаги Вашингтона после приостановки участия Москвы в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) никак не изменят позицию российской стороны, заявили в посольстве России в США.

«Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России "стратегическое поражение"», — заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве подчеркнули, что Россия предоставила Соединенным Штатам исчерпывающие юридические обоснования решения, и оно в полной мере соответствует Венской конвенции о праве международных договоров.

