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21:49, 18 мая 2023Мир

В США предложили выйти из ДСНВ

Республиканцы внесли в Конгресс законопроект о выходе из ДСНВ и укреплении ядерных сил США

Фото: Jim Bourg / Reuters

Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в Конгресс законопроект об уменьшении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил стран. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета Сената по международным отношениям.

Документ под названием «Нет новому договору об СНВ» разработали сенаторы Джим Риш (Айдахо), Том Коттон (Арканзас), Марко Рубио (Флорида), Кевин Креймер (Северная Дакота) и другие политики, представляющие республиканцев в Сенате. Риш отметил, что решение администрации продлить соглашение с Россией «сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности».

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Сенатор добавил, что решение американских властей позволило Китаю «захватывающими дух темпами наращивать системы стратегического ядерного оружия». По его мнению, инициатива республиканцев исправит сделанные ошибки, поскольку документ предлагает включить в договоренности контроль над всеми разновидностями ядерного оружия. Эти условия сенаторы призвали поставить и перед КНР.

«Мы должны быть готовы к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя ядерными противниками — Китаем и Россией», — заключил Риш.

Ранее Госдеп заявил о соблюдении Россией ограничений в рамках ДСНВ. С таким мнением выступил заместитель пресс-секретаря ведомства Ведант Патель.

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Марина Совина
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