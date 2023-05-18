Госдеп заявил о соблюдении Россией ограничений в рамках ДСНВ

Госдеп: США считают, что Россия продолжает придерживаться ограничений в рамках ДСНВ

Вашингтон считает, что Москва продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и настаивает на дальнейшем его соблюдении, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, пишет РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства ответил на вопрос, считают ли США, что Россия соблюдает ограничения. «Да, это верно», — подчеркнул пресс-секретарь. Он выразил уверенность в том, что дальнейшее обоюдное соблюдение ДСНВ отвечает интересам в сфере безопасности не только Соединенных Штатов, но и остального мира. Патель добавил, что поэтому Вашингтон работает над тем, чтобы сохранить соглашение.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия отказывается публиковать данные о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений в рамках договора.