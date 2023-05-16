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13:49, 16 мая 2023Мир

Россия отказалась публиковать данные о числе ракет

Замглавы МИД Рябков: Россия не будет публиковать данные о суммарных количествах СНВ

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия отказывается публиковать данные о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений в рамках Договора об их сокращении (ДСНВ). Об этом сообщил заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

Рябков напомнил, что Госдеп США обнародовал подобную информацию в инициативном порядке.

«Нет, мы не будем. Мы это никак не рассматриваем, мы это прочитали. Коллеги в других ведомствах это тоже посмотрели. Через какое-то время спишем в архив, но определяемся по ситуации мы теперь исходя из совершенно других подходов и принципов. ДСНВ приостановлен», — заявил дипломат.

Ранее в МИД России перечислили условия возвращения к реализации ДСНВ. Помимо отказа от антироссийского курса, США понадобится решить проблему полного и неукоснительного соблюдения Вашингтоном технической стороны договора. Американским властям также следует найти методы и формы учета фактора совокупного ядерного арсенала с Великобританией и Францией, которые являются союзниками по НАТО.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он подчеркнул, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.

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Варвара Кошечкина
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