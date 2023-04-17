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09:09, 17 апреля 2023Мир

В МИД перечислили условия возвращения к ДСНВ

МИД заявил о готовности России вернуться к ДСНВ при отказе США от враждебного курса

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В МИД России перечислили условия возвращения к реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает газета «Известия».

«Декларируемое Вашингтоном стремление сохранить договор о СНВ можно было бы только приветствовать, если бы за ним стояла реальная готовность к кардинальному пересмотру в высшей степени враждебного курса на целенаправленный подрыв нашей национальной безопасности, который в конечном итоге и вынудил нас приостановить действие данного договора», — заявили в ведомстве.

Помимо отказа от антироссийского курса, США понадобится решить проблему полного и неукоснительного соблюдения Вашингтоном технической стороны договора. Американским властям также следует найти методы и формы учета фактора совокупного ядерного арсенала с Великобританией и Францией, которые являются союзниками по НАТО.

В министерстве также отметили, что с момента заключения ДСНВ Россия указывала на то, что для последующих шагов по более глубокому сокращению ядерных арсеналов потребуется подключение к данному процессу всех стран, обладающих военным ядерным потенциалом.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он подчеркнул, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.

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Анастасия Заикина
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