Минск блокировал границу после теракта в Крокусе по договоренности с Россией

Лукашенко: Минск блокировал границу после теракта по договоренности с РФ

Белоруссия по договоренности с Россией блокировала свою границу в направлении вероятного движения совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» преступников. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы созванивались [с президентом России Владимиром Путиным]. Я у него спрашиваю: "Еще что-то надо?" — "Нет. Все нормально". Он у меня спрашивает: "Поможешь закрыть?" — "Помогу. Все делаем"», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко сообщил, что террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», не решились ехать в Белоруссию. Как он объяснил, с первых минут после случившегося на уровне спецслужб в стране были приняты необходимые меры безопасности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. После они подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.