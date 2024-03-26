Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:36, 26 марта 2024Бывший СССР

Минск блокировал границу после теракта в Крокусе по договоренности с Россией

Лукашенко: Минск блокировал границу после теракта по договоренности с РФ
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия по договоренности с Россией блокировала свою границу в направлении вероятного движения совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» преступников. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы созванивались [с президентом России Владимиром Путиным]. Я у него спрашиваю: "Еще что-то надо?" — "Нет. Все нормально". Он у меня спрашивает: "Поможешь закрыть?" — "Помогу. Все делаем"», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко сообщил, что террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», не решились ехать в Белоруссию. Как он объяснил, с первых минут после случившегося на уровне спецслужб в стране были приняты необходимые меры безопасности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. После они подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Директор ФСБ раскрыл новые данные о теракте в «Крокусе». Он заявил, что за нападением стоят США, Британия и Украина

      Назван необычный способ снизить стресс

      iPhone научились обновлять прямо в коробке

      В Польше возникла партия сторонников выхода из ЕС

      Разбор завалов в «Крокусе» завершили

      Парикмахер раскрыл неожиданную функцию фена для волос

      Лукашенко прокомментировал идею разместить войска НАТО на границе с Белоруссией

      МИД России выразил надежду на предотвращение операции Израиля в Рафахе

      «АвтоВАЗ» собрался зарегистрировать восемь новых товарных знаков

      Цены на какао установили исторический рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше