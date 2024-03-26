Молодой мужчина с молотком напал на школу в Афинах

ERT: 19-летний мужчина напал на школу в Афинах и ранил директора и ученика

19-летний мужчина, вооруженный молотком и ножом, напал на школу в Афинах в районе Патисия. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

«Серьезный инцидент произошел сегодня вскоре после 8:00 в средней школе в районе Патисия. По данным полиции, иностранный гражданин, брат одного из учеников, вошел в школу с молотком и ранил 18-летнего ученика, ударив его молотком по голове и телу, а затем ударил директора школы ножом в живот», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что травмы пострадавших при нападении не являются серьезными, но они были доставлены в больницу для оказания первой помощи.

Греческая полиция арестовала нападавшего. Уточняется, что он якобы совершил нападение на школьника, ударившего его брата.

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