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12:41, 26 марта 2024Мир

Молодой мужчина с молотком напал на школу в Афинах

ERT: 19-летний мужчина напал на школу в Афинах и ранил директора и ученика

Фото: Costas Baltas / Reuters

19-летний мужчина, вооруженный молотком и ножом, напал на школу в Афинах в районе Патисия. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

«Серьезный инцидент произошел сегодня вскоре после 8:00 в средней школе в районе Патисия. По данным полиции, иностранный гражданин, брат одного из учеников, вошел в школу с молотком и ранил 18-летнего ученика, ударив его молотком по голове и телу, а затем ударил директора школы ножом в живот», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что травмы пострадавших при нападении не являются серьезными, но они были доставлены в больницу для оказания первой помощи.

Греческая полиция арестовала нападавшего. Уточняется, что он якобы совершил нападение на школьника, ударившего его брата.

Ранее немецкий военнослужащий напал на семью своей бывшей подруги в частном доме в Нижней Саксонии. Уточняется, что мужчина открыл стрельбу по женщине, ее ребенку, а также по новому партнеру бывшей подруги и его матери.

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      Виктория Кондратьева
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