Москвич заметил одну деталь в действиях стрелков и вывел людей из «Крокуса»

Mash: москвич вывел жену и людей из «Крокуса», пока стрелки перезаряжали оружие

Москвич заметил одну деталь в действиях стрелков и успел вывести жену и часть людей из концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом рассказала Telegram-каналу Mash спасенная супруга.

Она разъяснила, что мужчина успел сделать это, пока преступники перезаряжали оружие и поджигали кресла.

Женщина поделилась, что как только муж услышал звуки стрельбы, — сразу сказал ей лечь на пол и не шевелиться. Сам же он отсчитывал выстрелы и в момент паузы говорил ей ползти вперед. Почти добежав до сцены, женщина упала. Супруг вернулся за ней короткими перебежками, по пути поднял еще несколько человек и повел их на улицу из загорающегося здания.

Оказавшись снаружи, супруги ринулись к своей машине. После они помогли добраться домой другим посетителям концерта группы «Пикник».

До этого стало известно, что в Госдуму решили пригласить для награждения школьников, спасавших людей во время теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта группа неизвестных проникла в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыла прицельный огонь по посетителям, а также подожгла здание, которое в результате обрушилось. По последним официальным данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали свыше 180 граждан.