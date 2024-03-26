Москвичи пожаловались на комаров из подвала

Жители столицы обнаружили проснувшихся раньше срока комаров в подъезде

Жители района Северное Измайлово в столице пожаловались на слишком рано пробудившихся комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Насекомые атаковали подъезд дома 92 дробь 4 на Щелковском шоссе. Жители дома считают, что комары расплодились в подвале и во множестве попали в подъезд. На присланной видеозаписи более десятка насекомых сидят на потолке, а также на стене подъезда.

Это не единственный дом в Москве, жители которого пожаловались на слишком ранее появление комаров. Ранее о нашествии насекомых сообщили жители 9-го микрорайона Солнцево. Жители дома 41 на Боровском шоссе представили фотографии, на которых насекомые в большом количестве сидят на полу у лифта, а также на стенах и на потолке. Жители дома уверены, что комары прилетают из подвала.