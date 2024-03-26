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16:43, 26 марта 2024Культура

На концерте «Пикника» в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности

Концерт группы «Пикник» в Санкт-Петербурге пройдет под усиленной охраной

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На концерте группы «Пикник» в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на кассира концертного зала «Октябрьский», где пройдет выступление.

«Будут приняты дополнительные меры безопасности. Усиление охраны будет», — уточнила собеседница издания.

Женщина сообщила, что в администрацию «Октябрьского» поступает много запросов от зрителей по поводу безопасности. Часть посетителей сдала билеты после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», однако на выступлении все равно ожидается аншлаг.

В среду, 27 марта, «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический» проведут в концертном зале вечер памяти жертв теракта. Вырученные средства будут направлены пострадавшим и близким погибших в «Крокус Сити Холле».

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

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