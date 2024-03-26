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14:06, 26 марта 2024Путешествия

На Пхукете турист разбил такси железным прутом «в припадке безумия»

The Phuket News: турист в приступе ярости разбил машину такси на Пхукете

Фото: Cherng Talay Police

Египетский турист в приступе ярости разбил машину такси на тайском курорте Пхукет. Об этом сообщило местное издание The Phuket News.

31-летний Басем Али Исмаил заказал такси из района Патонг до пляжа Банг Тао вечером 22 марта. По прибытии отдыхающий одолжил у водителя телефон, чтобы позвонить другу, но потом отказался его вернуть. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого египтянин швырнул гаджет на другой мобильный телефон, который таксист держал в руках. В результате оба устройства разбились.

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Потом турист вышел из машины, схватил железный прут и повредил лобовое и заднее стекла, а также окна. Как пишет источник, мужчина находился «в припадке безумия». Полиция задержала его на месте и отправила в больницу. Там Али Исмаил находится под стражей.

Ранее на Пхукете российский турист попал в аварию на мотоцикле. Он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

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      Мария Борисова
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