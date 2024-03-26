На Украине омбудсмен выступил против призыва в ВСУ с 18 лет

Омбудсмен Лубинец выступил против нормы о призыве украинцев в ВСУ с 18 лет

Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что не видел нормы, предлагающей начать призыв украинцев в ряды Вооруженных сил республики (ВСУ) с 18 лет. При этом он выступил против такой инициативы, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Относительно мобилизации 18-летних мальчиков в Украине. Я скажу откровенно, что буду категорически выступать против, но в предложенной редакции я такой нормы не вижу», — сказал омбудсмен.

При этом он допустил, что предложение могло существовать в правке одного из депутатов. По его словам, перед тем, как публично заявлять о своей позиции, необходимо увидеть окончательную редакцию законопроекта о мобилизации.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что по новому закону о мобилизации в стране могут начать выдачу повесток с 18 лет. Если человек пройдет базовую военную подготовку в этом возрасте, то он получит военно-учетную специальность, встанет на учет, и это приведет к тому, что его смогут мобилизовать.