На Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось»

Киевский политтехнолог Гайдай: Россия начнет наступление в ближайшее время

На Украине оценили сроки начала нового наступления России. Как заявил глава Мукачевской районной государственной администрации (РГА) Сергей Гайдай в эфире Novyny.live, наступательные действия начнутся в ближайшее время. Отрывок из трансляции опубликовала «Страна.ua».

Киевский политтехнолог отказался назвать точную дату. По его словам, эфир смотрят в России и анализируют высказывания.

«Но это в ближайшее время, уже совсем недолго осталось для того, чтобы официально руководители областных администраций должны отчитаться, что все, все закончили, все сделали», — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что российские военные накапливают силы и средства для наступательных действий, в то время как Украина недополучает определенное вооружения и средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за задержки с согласованием военной помощи в США.

20 марта The New York Times сообщала, что Вооруженные силы России ведут наступление по всей линии фронта, от севера Украины до южных регионов.