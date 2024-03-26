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05:51, 26 марта 2024Бывший СССР

На Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось»

Киевский политтехнолог Гайдай: Россия начнет наступление в ближайшее время

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На Украине оценили сроки начала нового наступления России. Как заявил глава Мукачевской районной государственной администрации (РГА) Сергей Гайдай в эфире Novyny.live, наступательные действия начнутся в ближайшее время. Отрывок из трансляции опубликовала «Страна.ua».

Киевский политтехнолог отказался назвать точную дату. По его словам, эфир смотрят в России и анализируют высказывания.

«Но это в ближайшее время, уже совсем недолго осталось для того, чтобы официально руководители областных администраций должны отчитаться, что все, все закончили, все сделали», — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что российские военные накапливают силы и средства для наступательных действий, в то время как Украина недополучает определенное вооружения и средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за задержки с согласованием военной помощи в США.

20 марта The New York Times сообщала, что Вооруженные силы России ведут наступление по всей линии фронта, от севера Украины до южных регионов.

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      Марина Совина
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