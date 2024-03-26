Песков: россияне и украинцы восстановят общение с уходом неонацизма из Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, при каком условии народы России и Украины могут восстановить общение. Об этом он высказался в интервью изданию «АиФ».

Песков подчеркнул, что россияне и украинцы восстановят общение с уходом неонацизма из Украины. По меркам истории это случится довольно быстро, добавил представитель Кремля.

«Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине. Но я не сомневаюсь, что когда это пройдет, наши народы восстановят общение», — отметил он.

В том же интервью Песков оценил возможность обсуждения мира на Украине. «Можно ли заниматься решением украинской проблемы без участия России? Ответ однозначный — нельзя», — подчеркнул он.