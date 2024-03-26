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00:17, 26 марта 2024Россия

Песков оценил возможность обсуждения мира на Украине

Песков назвал обсуждение мира на Украине без России абсурдным
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность достижения мира на Украине. Об этом он высказался в интервью изданию «АиФ».

Песков подчеркнул, что многие страны стремятся урегулировать конфликт на Украине и готовы сделать это разными путями. По его словам, Москва поддерживает эти усилия.

«Но можно ли заниматься решением украинской проблемы без участия России? Ответ однозначный — нельзя», — добавил он.

Ранее МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что Швейцария не является нейтральным государством, поэтому не может выступать местом для проведения миротворческих дискуссий.

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      Марина Совина
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