Песков оценил возможность обсуждения мира на Украине

Песков назвал обсуждение мира на Украине без России абсурдным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность достижения мира на Украине. Об этом он высказался в интервью изданию «АиФ».

Песков подчеркнул, что многие страны стремятся урегулировать конфликт на Украине и готовы сделать это разными путями. По его словам, Москва поддерживает эти усилия.

«Но можно ли заниматься решением украинской проблемы без участия России? Ответ однозначный — нельзя», — добавил он.

Ранее МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что Швейцария не является нейтральным государством, поэтому не может выступать местом для проведения миротворческих дискуссий.

