Назван необычный способ снизить стресс

Психолог Колосова: стресс можно снизить с помощью массажеров и медитаций

Есть несколько эффективных способов снять стресс самостоятельно, рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова. Необычный способ снизить уровень стресса она назвала в беседе с News.ru.

Если человек пользуется антистресс-игрушками, специалист посоветовала выбирать массажеры, воздействующие на ладони, кисти и запястья, поскольку здесь находится большое количество рецепторов. «Нужно выбирать не просто игрушку, которая мягкая и меняет форму, которую мы можем сдавливать в руке без всякого эффекта, а купить ту, которая массажирует ладони», — уточнила Колосова, порекомендовав также воспользоваться ароматерапией и вдыхать ароматы лаванды и ладана.

После работы, чтобы снять стресс, психолог посоветовала принимать душ. Также она указала на важность для понижения уровня стресса медитаций, хорошего сна, прогулок на свежем воздухе, общения с близкими. «Все это гораздо эффективнее, чем сидеть и просто сжимать игрушку», — заключила Колосова.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский назвал несколько способов, которые помогут преодолеть страх массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле». Чтобы избавиться от тревоги и беспокойства и вернуться к нормальной жизни, Самбурский рекомендовал прежде всего рассказать о своих чувствах родителям, друзьям или профессионалу.