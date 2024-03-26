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16:33, 26 марта 2024Забота о себе

Назван необычный способ снизить стресс

Психолог Колосова: стресс можно снизить с помощью массажеров и медитаций

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Есть несколько эффективных способов снять стресс самостоятельно, рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова. Необычный способ снизить уровень стресса она назвала в беседе с News.ru.

Если человек пользуется антистресс-игрушками, специалист посоветовала выбирать массажеры, воздействующие на ладони, кисти и запястья, поскольку здесь находится большое количество рецепторов. «Нужно выбирать не просто игрушку, которая мягкая и меняет форму, которую мы можем сдавливать в руке без всякого эффекта, а купить ту, которая массажирует ладони», — уточнила Колосова, порекомендовав также воспользоваться ароматерапией и вдыхать ароматы лаванды и ладана.

После работы, чтобы снять стресс, психолог посоветовала принимать душ. Также она указала на важность для понижения уровня стресса медитаций, хорошего сна, прогулок на свежем воздухе, общения с близкими. «Все это гораздо эффективнее, чем сидеть и просто сжимать игрушку», — заключила Колосова.

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      Александра Лисица
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