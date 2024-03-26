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20:40, 26 марта 2024Мир

Небензя выразил надежду на исполнение резолюции СБ ООН по Газе

Постпред при ООН Небензя выразил надежду на исполнение резолюции СБ ООН по Газе

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Российская сторона рассчитывает на исполнение резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по прекращению огня в Газе в период священного месяца мусульман Рамадан. Соответствующую надежду выразил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Рассчитываем, что резолюция 2728 Совета Безопасности будет выполняться в полном объеме всеми сторонами и членами ООН и способствовать прекращению насилия в Газе (...), а не останется на бумаге», — рассказал дипломат.

Небензя также уточнил, что предполагается предотвращение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в граничащем в Египтом городе Рафахе, а также увеличение поставок гуманитарной помощи мирным жителям и их недопуска их депортации.

Ранее Небензя заявил, что Израиль получил от США полный карт-бланш для операции в секторе Газа, несмотря на принятие резолюции Совбезом.

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      Максим Габриелян
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