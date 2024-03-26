Небензя задал вопрос о смысле заседаний ООН

Небензя: если США не соблюдают устав ООН, то заседания по Газе не имеют смысла

Заседания ООН по Газе не имеют смысла, если США не считают себя связанными принципами организации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Небензя прокомментировал реакцию Израиля и США на резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе. Он задал американской делегации вопрос, означают ли заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд необязательность резолюций для государств-членов организации. «Если это так, то никакого смысла более в наших дискуссиях в этом зале попросту нет», — заявил постпред России. Он добавил, что США поощряют Израиль к несоблюдению резолюций Совбеза.

Ранее Небензя обвинил Томас-Гринфилд в незнании устава ООН. Он напомнил, что все резолюции Совета Безопасности организации обязательны к исполнению.