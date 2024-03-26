Нехватку квалифицированных кадров на Украине объяснили мобилизацией

AP: из-за мобилизации на Украине не хватает работников оборонных предприятий

На Украине оборонным предприятиям не хватает квалифицированных кадров из-за мобилизации. Об этом сообщила газета Associated Press (AP).

Как в разговоре с изданием рассказал управляющий одним из украинских бронетанковых заводов Ярослав Дзера, предприятиям сложно нанимать и удерживать квалифицированных работников. Немаловажной причиной этого он назвал то, что многие из них были мобилизованы и участвуют в боевых действиях.

Кроме того, в числе проблем, мешающих росту украинских оборонных предприятий оружейные компании называют уровень бюрократии в стране.

Ранее стало известно, что Кабинет Министров Украины включил в перечень стратегически важных отраслей, работникам которым предоставят бронь от мобилизации, компании по разведению верблюдов и производству сериалов и видеоигр, но не включил туда оборонные и промышленные предприятия. Депутат рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал такое решение абсурдным.