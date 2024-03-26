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19:40, 26 марта 2024Из жизни

Невеста решила похвастаться богатством и вышла замуж в наряде из денег

В ЮАР невеста решила похвастаться богатством и сделала свадебный наряд из денег

В ЮАР невеста решила выйти замуж в необычном свадебном наряде и попала на видео. Об этом пишет Tuko.

Женщина сделала костюм для торжества из денег, чтобы похвастаться богатством. В ролике она танцует в накидке, на которую приклеены банкноты номиналом 100 (488 рублей) и 200 рандов (976 рублей), и в головном уборе из купюр номиналом в 50 рандов (244 рубля).

Видел было выложено на платформе TikTok. Аудитория одобрительно и с юмором отнеслась к нестандартному выбору невесты. Многие поздравляли молодую жену и просили у нее поделиться богатством.

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Ранее сообщалось, что пара из Индии сыграла свадьбу в больнице, где лечилась невеста. Девушка заболела гепатитом, когда до свадьбы оставалось всего два дня, но родные и жених настояли на том, чтобы бракосочетание состоялось несмотря ни на что.

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      Антонина Черташ
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