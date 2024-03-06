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19:01, 6 марта 2024Из жизни

Невеста решила не отменять свадьбу из-за болезни и сыграла ее прямо в больнице

Odisha TV: в Индии жених и невеста сыграли свадьбу в больничной палате

Фото: Jayesh Jalodara / Unsplash

В индийском городе Дургапур, штат Западная Бенгалия, пара сыграла свадьбу в больнице, где лечилась невеста. Об этом сообщает Odisha TV.

Сухарита Патра, работающая микробиологом в Дели, собиралась выйти замуж за инженера Амита Мухерджи из города Ноида. Когда до свадьбы оставалось всего два дня, она попала в больницу. У девушки диагностировали гепатит.

Несмотря на болезнь, свадьбу решили не отменять. Родственники обратились к руководству больницы и попросили хотя бы на час отпустить невесту на церемонию бракосочетания. Когда от этого плана пришлось отказаться, жених предложил устроить свадьбу прямо в больничной палате.

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Жених и невеста обменялись свадебными венками и поучаствовали во всех прочих традиционных обрядах. Кроме родных и близких пары на свадьбу пришли сотрудники больницы и другие пациенты.

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница Великобритании сыграла свадьбу в больнице из-за неизлечимого заболевания. Организацию церемонии бракосочетания взяли на себя медсестры больницы, где лежала женщина.

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      Олег Парамонов
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