Новые члены НАТО заявили о необходимости нового раунда санкций ЕС против России

Финляндия и Швеция: необходим новый раунд санкций ЕС против России

Необходим новый раунд санкций Европейского союза (ЕС) против России. Такое мнение выразили новые члены Североатлантического альянса (НАТО) Финляндия и Швеция, сообщает Reuters.

«Финляндия и Швеция считают, что существует необходимость нового раунда санкций Евросоюза против России», — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярт в ходе 13-го Международного форума «Атомэкспо-2024» в Сочи ответил на вопрос об обсуждении в ЕС нового пакета антироссийских санкций. По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, пока обсуждений этого вопроса в рамках Евросоюза нет.