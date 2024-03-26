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10:55, 26 марта 2024Мир

Новые члены НАТО заявили о необходимости нового раунда санкций ЕС против России

Финляндия и Швеция: необходим новый раунд санкций ЕС против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Необходим новый раунд санкций Европейского союза (ЕС) против России. Такое мнение выразили новые члены Североатлантического альянса (НАТО) Финляндия и Швеция, сообщает Reuters.

«Финляндия и Швеция считают, что существует необходимость нового раунда санкций Евросоюза против России», — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярт в ходе 13-го Международного форума «Атомэкспо-2024» в Сочи ответил на вопрос об обсуждении в ЕС нового пакета антироссийских санкций. По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, пока обсуждений этого вопроса в рамках Евросоюза нет.

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      Виктория Кондратьева
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