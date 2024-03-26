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06:00, 26 марта 2024Забота о себе

Российских аллергиков предупредили о пыльцевых бурях

Врач Кутушов предупредил аллергиков о пыльцевых бурях

Фото: Unsplash

Концентрированные облака пыльцы возникают при сильном ветре, что может быть опасно для аллергиков, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-токсиколог Михаил Кутушов. Он рекомендовал таким людям следить за прогнозами пыльцы и носить защитные маски, чтобы ограничить контакт с аллергеном.

«Сезон аллергий обычно проявляется весной, когда растения начинают активно пылить. У аллергиков симптомы могут проявляться при контакте с пыльцой, плесенью и другими аллергенами, — сказал врач. — Пыльцевые бури — это концентрированные облака пыльцы, которые возникают при сильном ветре. Во время них содержание пыльцы в воздухе значительно увеличивается. Для аллергиков важно принимать меры предосторожности».

В сезон аллергий и особенно во время пыльцевых бурь, по словам специалиста, необходимо особенно тщательно придерживаться рекомендаций врачей и следить за прогнозами пыльцы.

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«Ношение маски также может помочь ограничить вдыхание пыльцы. Попробуйте уменьшить время на открытом воздухе во время пыльцевых бурь и обязательно принимайте антигистаминные препараты по рекомендации врача, — рекомендовал Кутушов. — Старайтесь не проветривать помещение в периоды высокого содержания пыльцы в воздухе, воздержитесь от прогулок в парках или лесу.»

Для очищения воздуха в доме врач посоветовал использовать ионизаторы или увлажнители, которые помогут уменьшить количество аллергенов. Также, по его словам, важно после возвращения домой промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза, это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы.

«Лучше всего делать промывания в комплексе с назначенными вам антигистаминными лекарствами. Важно помнить, что забота о своем здоровье, регулярные консультации с врачом и последовательное соблюдение рекомендаций помогут справиться с сезоном аллергий и дать возможность насладиться весенними днями без лишнего дискомфорта», — заключил Кутушов.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне в России возможно появление пыльцевых бурь. Активное пыление деревьев ожидается из-за обильного снежного покрова и повышенной влажности прошедшей зимой.

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      Наталия Белова
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