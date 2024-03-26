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09:13, 26 марта 2024Среда обитания

Один тип жилья в России подорожал

«Мир квартир»: новостройки в России за первый квартал подорожали на 3,6 %

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За первый квартал 2024 года жилье на первичном рынке в России подорожало на 3,6 процента. Об этом со ссылкой на аналитиков компании «Мир квартир» сообщает агентство РИА Новости.

По информации экспертов, в результате средняя цена квадратного метра жилья в новостройках составила 132 тысячи рублей. Лидером списка наиболее подорожавших новых квартир среди крупных городов России стал Череповец — там их стоимость за период с января по март увеличилась на 13,2 процента. Вторую и третью строчку заняли Улан-Удэ и Ставрополь с ростом цен в 12 и 9 процентов соответственно. В пятерку также попали Симферополь и Тула, где «первичка» прибавила в стоимости 8,9 и 8,4 процента соответственно.

В Москве цена «квадрата» в новостройках за первый квартал выросла на 2,5 процента, до 356,6 тысячи рублей, а в Подмосковье — практически на два процента, до 189,6 тысячи. В трех городах из 70 исследуемых этот тип недвижимости, напротив, подешевел. Сильнее всего стоимость квадратного метра снизилась в Архангельске — на 2,1 процента за период с января по март. «Квадрат» нового жилья также подешевел в Петербурге и Краснодаре — на один процент и на 0,9 процента соответственно.

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