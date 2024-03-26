Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе» детей

Омбудсмен Львова-Белова: на лечении после теракта находятся шесть детей

На стационарном лечении после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье находятся шесть детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, чьи слова приводит РИА Новости.

Омбудсмен рассказала об этом в ходе посещения Детской городской клинической больницы имени Башляевой. Там находятся двое подростков, пострадавших при теракте.

«Один ребенок у нас в очень тяжелом состоянии. Здесь мы видим, что мальчика стабилизировали, мальчик находится в реанимации», — пояснила она.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.