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18:12, 26 марта 2024Бывший СССР

Отставку Данилова с поста главы СНБО объяснили

Политолог Павлив связал отставку главы СНБО с окончанием полномочий Зеленского

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Отставка главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова связана с попыткой усилить совет в преддверии окончания президентских полномочий Владимира Зеленского. Так указ об увольнении Данилова с поста секретаря СНБО объяснил в Telegram украинский политолог Михаил Павлив.

«Данилов давно потерял контакт с Зеленским. (...) Он всем надоел и не тянул. (...) Назначение [Александра] Литвиненко — это попытка усилить СНБО в преддверии дня икс для Зеленского, даты окончания его полномочий», — говорится в публикации.

Политолог добавил, что важным фактором увольнения также стал конфликт политика с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Зеленский подписал указ об отставке Данилова 26 марта. Как сообщили в Верховной Раде, он может быть назначен на должность посла Украины в Норвегии.

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      Глеб Палехов
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