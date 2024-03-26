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15:35, 26 марта 2024Мир

Ответственный за арест активов России еврокомиссар покинул ЕК

Еврокомиссар Рейндерс, ответственный за арест активов РФ, временно покинул ЕК

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, ответственный в том числе за работу по аресту замороженных в Европейском союзе (ЕС) российских активов, временно покинул Еврокомиссию. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, сообщает ТАСС.

«Глава Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] получила письмо еврокомиссара Рейндерса о намерении уйти в неоплачиваемый отпуск для участия в выборах генерального секретаря Совета Европы», — уточнил Уйвари.

Отмечается, что глава Еврокомиссии не может отвергнуть прошение еврокомиссара об «электоральном отпуске».

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал Европу быть осторожной в вопросе использования замороженных российских активов. По его словам, механизм передачи доходов от активов России должен быть безупречным, поскольку речь идет о посягательстве на право собственности.

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      Виктория Кондратьева
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