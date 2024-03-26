Парламент Франции почтил минутой молчания жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Национальное собрание (парламент) Франции начало заседание с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Заседание опубликовано на сайте законодательного органа.

«Дорогие коллеги, (...) исламский терроризм нанес новый удар: трусливо, по зрителям в концертном зале. В прошлую пятницу в Красногорске гражданские люди, семьи, невинные стали жертвами убийц-фанатиков (...) В память о жертвах и в знак солидарности с их близкими я прошу вас соблюсти минуту молчания», — заявил Яэль Брон-Пиве, спикер Национального собрания.

Политик сравнил теракт с серией террористических атак на Париж 13 ноября 2015 года, самой крупной из которых стал расстрел в концертном зале «Батаклан». Он отметил, что Франция всегда «осуждала подобные действия» и боролась с исламистским терроризмом, независимо от его места и причин возникновения.

Ранее посол США в России Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований в связи с терактом. Она отметила, что выразила слова сочувствия и соболезнований российскому народу.