Посол США в России оставила запись в книге соболезнований в связи с терактом

Посол США в России Трейси оставила запись в книге соболезнований жертвам теракта

Посол США в России Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», открытой в здании Министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на вопрос о том, что она написала в книге, Трейси рассказала, что выразила слова «сочувствия и соболезнований российскому народу в связи с этой ужасной потерей».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», а также призвал мировое сообщество осудить это преступление. Политик провел параллель с атакой палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября прошлого года, и подчеркнул, что все «цивилизованные страны должны осуждать» акты терроризма.