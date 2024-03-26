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14:34, 26 марта 2024Мир

Посол США в России оставила запись в книге соболезнований в связи с терактом

Посол США в России Трейси оставила запись в книге соболезнований жертвам теракта

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Посол США в России Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», открытой в здании Министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на вопрос о том, что она написала в книге, Трейси рассказала, что выразила слова «сочувствия и соболезнований российскому народу в связи с этой ужасной потерей».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», а также призвал мировое сообщество осудить это преступление. Политик провел параллель с атакой палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября прошлого года, и подчеркнул, что все «цивилизованные страны должны осуждать» акты терроризма.

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      Максим Габриелян
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