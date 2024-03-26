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08:40, 26 марта 2024Путешествия

Пассажирский самолет Красноярск — Благовещенск приготовился к аварийной посадке

Рейс Красноярск — Благовещенск запросил аварийную посадку в Чите

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет Boeing, выполняющий рейс КрасноярскБлаговещенск, запросил аварийную посадку в Чите и приготовился к ней. Об этом утром во вторник, 26 марта, ТАСС сообщили в авиационных службах.

По состоянию на 8:16 утра, борт снижался и готовился к экстренной посадке. Сервис Flightradar показал, что авиалайнер находился в воздухе около двух с половиной часов. До пути назначения ему оставалось около получаса пути.

Позже РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что Boeing 737 благополучно приземлился в Чите. Пострадавших в результате инцидента нет, на борту находились 172 пассажира.

Накануне летевший из Москвы в Стамбул самолет совершил экстренную посадку в Волгограде. Причиной стали угрозы пьяного пассажира — он захотел закурить электронную сигарету на борту и поругался со стюардессами.

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      Анастасия Алимпиева
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