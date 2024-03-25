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17:49, 25 марта 2024Путешествия

Пассажир рейса Москва — Стамбул пригрозил стюардессам расправой во время полета

Летевший в Стамбул самолет экстренно сел в Волгограде из-за угроз пассажира

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Летевший из Москвы в Стамбул самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за угроз пьяного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Отмечается, что сидевший в бизнес-классе мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил закурить электронную сигарету. Стюардессы потребовали отдать им гаджет и предупредили, что в Турции после окончания рейса дебошира будет ждать полиция.

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В ответ нарушитель попросил налить ему алкоголя, однако получит отказ. Тогда мужчина отобрал у членов экипажа планшет и пригрозил им расправой. В результате он парализовал работу бортпроводников в бизнес-классе.

Ранее в марте сообщалось, что летевший из России в Турцию самолет резко сменил курс и сел в другом месте из-за дебошира на борту. Один из пассажиров рейса, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения начал вести себя неадекватно. Он демонстрировал деструктивное поведение, игнорировал замечания и мешал работе членов экипажа.

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      Фариза Бацазова
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